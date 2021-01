TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile (gir. Ovest): Roma mantiene la testa della classifica. Domani si gioca il derby Lpm Bam Mondovì-Cus Torino

La “Regular season” del campionato di Serie A2 Femminile è entrata nella sua fase finale e la lotta per la conquista di un posto nella “Pool Promozione” si fa sempre più avvincente. Nei recuperi giocati negli ultimi giorni del 2020 non sono mancante le sorprese. Su tutte la sconfitta subita dalla Lpm Bam Mondovì in casa dell’Exacer Montale per 3-2.

Emiliane che sono scese in campo con la sempreverde Taismary Aguero, per poi essere trascinate al primo successo casalingo della stagione da una incontenibile Martina Brina (33). Puma che probabilmente non si aspettava un avversario così in forma. Montale che stava per giocare un brutto scherzo anche alla capolista Roma, ma nel recupero giocato ieri, le laziali dopo aver perso il primo set sono riuscite a rimettersi in carreggiata e conquistare la vittoria per 3-1.

Montale, che dopo questa sconfitta è matematicamente la prima squadra del girone Ovest a rientrare nella Pool Salvezza. Il Green Warriors Sassuolo ha sprecato una buona occasione per fare un passo decisivo verso la Pool Promozione. Nel match interno contro la Futura Busto Arsizio, infatti, sono state proprio le lombarde di Matteo Lucchini ad imporsi con un netto 3-0, in un match sempre a chiaro appannaggio di una Futura, trascinata da una super Francesca Michieletto (22).

Busto, dunque, che ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di abbandonare l’obiettivo dell’accesso diretto in Pool Promozione, anche se le lombarde dovranno cercare di raccogliere punti “pesanti” nelle ultime tre gare in calendario contro Olbia, Mondovì e Pinerolo. Chi invece appare in difficoltà è il Barricalla Cus Torino, reduce da due sconfitte consecutive per 3-0.

Nell’ultimo impegno dell’anno, le torinesi di coach Chiappafreddo sono state superare in casa (0-3) da un’ottima Hermaea Olbia. Tra oggi e domani, intanto, occhi puntati su due recuperi di campionato. Alle 16 di questo pomeriggio la Sigel Marsala proverà a fermare la corazzata Eurospin Pinerolo. Domani, invece, alle 18, sarà di scena il derby piemontese tra la Lpm Bam Mondovì ed il Cus Torino.

Sabato 9 gennaio, infine, squadre nuovamente in campo per la quinta giornata di ritorno, con un altro derby in programma, quello tra le "Pumine" di Delmati e l’Eurospin Pinerolo. Un big-match fondamentale nella lotta al primo posto del girone. Ecco il consueto quadro con gli ultimi risultati, la classifica aggiornata e i prossimi impegni:

I recuperi giocati nell’ultima settimana

29/12 Cus Torino Hermaea Olbia 0-3 30/12 Ex. Montale Lpm Mondovì 3-2 30/12 G.W. Sassuolo F.Busto Arsizio 0-3 04/01 A& S Roma Ex. Montale 3-1

La classifica

Pos. squadra Gare giocate punti 1 A & S Roma 13 31 2 Eur. Pinerolo 12 26 3 Lpm Bam Mondovì 11 25 4 F. Busto Arsizio 15 22 5 G.W. Sassuolo 14 21 6 Sigel Marsala 12 19 7 Cus Torino 13 15 8 Hermaea Olbia 12 15 9 Club Italia Crai 11 10 10 Exacer Montale 13 5





I prossimi recuperi

05/01/21 Sigel Marsala Eur. Pinerolo - 06/01/21 Lpm Mondovì Cus Torino -

La 5^ giornata di ritorno – 9/01/21