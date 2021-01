Poltrone vuote e silenzio: i cinema di Bra contagiati dalla crisi sanitaria

Crisi nera per cinema e per il mondo dell’intrattenimento in genere, colpiti duramente dal Coronavirus. Una crisi che sembrerebbe replicare quella del 1918, quando, per la prima volta, Hollywood si bloccò a causa della pandemia di spagnola.



E così, dopo oltre un secolo, si verifica un nuovo stop dell’industria cinematografica. Il secondo della storia. All’epoca la grande influenza, che causò nel mondo circa 50 milioni di vittime, sferrò un duro colpo al settore. A dicembre 1918, il Los Angeles Times stimò in 1 milione di dollari a settimana (circa 17 milioni di oggi) le perdite registrate durante le prime 7 settimane di chiusura dei cinema. Una situazione che vide una ripresa del comparto solo a partire dalla primavera del 1919.



Non va meglio nel nuovo millennio. Sale vuote, set sospesi, attori e doppiatori a casa. E così anche Bra è orfana dei suoi cinema, del Vittoria e dell’Impero, che appaiono come cattedrali nel deserto, buoni giusto ad evocare il ricordo delle memorabili serate con il regista Francesco Amato o il fotografo Guido Harari.



Uno degli ultimi film proiettati è stato Greenland, praticamente un disaster movie, quasi un beffardo commiato, poi il silenzio, in tutti i sensi. Serrande abbassate ed un vuoto assoluto in pieno centro, che è un pugno nello stomaco. L’ansia dei proprietari Anna Vitton Corio (Vittoria) e Stefania Burlando (Impero) è netta per la mancanza di prospettive, nonostante gli investimenti sostenuti per rendere sicure le sale. “Si vive in attesa di capire che cosa succederà. Rispetto al primo lockdown, la situazione è più difficile. Per una reale ripartenza occorrono tante condizioni, prime tra tutte la disponibilità di film e la certezza di rimanere aperti”.



In questo momento critico, tra gli addetti ai lavori si fa rete e si cerca di guardare avanti con speranza, mentre continuano le offerte di pellicole on demand consultabili sui rispettivi siti online: www.cinemaimperobra.it e www.cinemavittoriabra.it, con la possibilità di godersi lo spettacolo di una premiere dal divano di casa.



Ma le luci dei cinema si riaccenderanno. Perché, come diceva Jean-Luc Godard, “Quando si va al cinema si alza la testa, quando si guarda la tv la si abbassa”. E noi di alzare la testa ne abbiamo una voglia matta. (Silvia Gullino)