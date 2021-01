Successo per il film tv su Chiara Lubich: è stato il programma più visto con 5,6 milioni di spettatori

‘Chiara Lubich. L’amore vince tutto’, il film tv trasmesso domenica 3 gennaio da Rai Uno, è stato il programma più seguito della prima serata, con oltre 5 milioni di telespettatori, che hanno potuto (ri)scoprire le vicende umane e spirituali della fondatrice dei Focolarini, nonché cittadina onoraria di Bra (oltre che di Marene e Torino).

Correva infatti l’anno 2002 quando la città della Zizzola accolse Chiara Lubich, premio Unesco 1996 per l’Educazione alla Pace e Premio Diritti dell’Uomo 1998, per notificarle pubblicamente la nomina.

Nella pellicola emergono i suoi ideali di unità e di fratellanza, che durante la Seconda Guerra Mondiale appaiono quasi fuori luogo. La storia parte quasi dalla fine: Silvia Lubich (si chiamerà poi Chiara) è sottoposta ad una serie di interrogatori voluti dalla Santa Sede per verificare la purezza delle sue intenzioni e stabilire se il Movimento dei Focolari, possa essere riconosciuto dalla Chiesa Cattolica oppure no.

Insieme alla forza motrice della fede, l’interpretazione magistrale di Cristiana Capotondi ha permesso di scavare più a fondo nella donna che, vagando per la città di Trento dilaniata dai bombardamenti, scorge l’edicola di una Madonna che le dice di darsi completamente a Lei, rivoluzionando la sua vita.

A Bra, la cultura del noi e il messaggio di inclusione e fraternità di Chiara Lubich hanno trovato concretezza nell’intitolazione della scuola dell’infanzia di Bandito, avvenuta nel marzo 2011 alla presenza di Maria Voce, attuale presidente del movimento dei Focolari, che oggi conta circa sei milioni di aderenti in tutto il mondo, per disposizione di papa Wojtyla.

Infatti dovrà esserci sempre una donna alla guida di quest’opera che abbraccia anche cardinali e vescovi, sacerdoti e religiosi.

L’evento portò anche l’Amministrazione comunale ad aderire all’associazione delle ‘Città per la fraternità’ ed a celebrare nel 2020 il centenario della nascita di Chiara Lubich con conferenze e convegni a larga partecipazione di pubblico.

Bruna Sibille, già sindaco di Bra, la ricorda come una “figura carismatica che ti faceva guardare lontano e creava aria di famiglia. In ogni persona che incontrava, lei incontrava Gesù. Per me poi che, non ancora ventenne, ho vissuto per quasi una settimana a Loppiano (cittadella permanente dei Focolari, fondata da Chiara Lubich, ndr), è stata un’esperienza straordinaria. Un ricordo vivissimo, che si perpetua con la presenza del centro di spiritualità Mariapoli ‘Raggio di luce’ di frazione Bandito. Grazie per quello che hai fatto per tutti noi, Chiara”.