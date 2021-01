Mercoledì 6 gennaio chiude la provinciale 7 per il recupero del camion ribaltato a Verduno

Disagi alla viabilità sono previsti per domani mercoledì 6 gennaio dalle 8 alle 15 per la chiusura a tutti i mezzi di un tratto della strada provinciale 7 Pollenzo-Cantina di Roddi legata alle operazioni di recupero di un mezzo pesante che si è ribaltato in corrispondenza dello stabilimento “Panealba”, nel comune di Verduno.

Il camion proveniente da Alba è uscito di strada lunedì sera 4 gennaio e si è rovesciato nella scarpata sottostante, sarà pertanto necessario chiudere la carreggiata per alcune ore per poterlo rimuovere.

Sarà consentito il transito delle ambulanze verso l’ospedale e dei mezzi di soccorso con deviazioni indicate sul posto: nello specifico i mezzi provenienti da Alba non subiranno deviazioni mentre quelli provenienti da Bra potranno essere deviati verso l’abitato di Verduno.