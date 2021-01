Volley maschile A2 - Mondovì sconfitto in tre set in casa della BCC Castellana Grotte, Barbiero: "Stiamo mettendo in campo tutte le nostre energie"

Vbc Synergy Mondovì sconfitto nella prima del nuovo anno: sul campo della BCC Castellana Grotte la squadra di Barbiero si arrende in tre set dopo avere lottato alla pari nei primi due e perso nettamente il terzo.

Monregalesi attesi da un'altra trasferta in terra pugliese: mercoledì sera sfida con la temibile Prisma Taranto.

Coach Mario Barbiero nel post match: "Stiamo mettendo in campo tutte le nostre energie certo se incontriamo squadre che giocano così non basta. Nei primi due set i ragazzi hanno tenuto bene il campo, loro sono stati più bravi di noi a recuperarci nel finale. Dopo due rimonte subìte si è fatto tutto più difficile, anche a livello mentale abbiamo pagato. Ora cercheremo di recuperare in fretta le energie per presentarci al meglio mercoledì sera contro Taranto."