Alba Music Festival: tutto pronto per il concerto dell'Epifania

Per il quarto concerto della rassegna Suoni d’inverno un programma dedicato principalmente ai bambini, il giorno dell’Epifania, a conclusione del periodo di festività. Dal Coro della Maddalena di Alba, alle ore 17.30 di mercoledì 6 gennaio, un affascinante programma musicale dedicato ai capolavori di Walt Disney, da Biancaneve a Cenerentola, dal Re leone passando per Il libro della jungla e Mary Poppins; la magia delle melodie che dal 1923 hanno accompagnato l’infanzia di milioni di bambini e cresciuto intere generazioni, con splendida voce e l’accattivante presenza scenica del soprano coreano Sang Eun Kim con le armonie del pianista e arrangiatore Luigi Giachino.



Programma

da Biancaneve e i sette nani, 1937:

Il mio amore un dì verrà

Frank Churchill, Larry Morrey

da Biancaneve e i sette nani, 1937:

Ehi-ho

Frank Churchill, Larry Morrey

da Cenerentola, 1950:

A Dream Is A Wish Your Heart Makes

David, Hoffman, Livingston

da Cenerentola, 1950:

Bibbidi-Bobbidi-Boo

David, Hoffman, Livingston

da Mary Poppins, 1964:

Cam caminì

Richard e Robert Sherman

da Mary Poppins, 1964:

Un poco di zucchero

Richard e Robert Sherman

da Il libro della jungla, 1967

Lo stretto indispensabile

George Bruns

da Gli Aristogatti, 1970:

Tutti quanti voglion fare il jazz

George Bruns

La bella e la bestia

dal film omonimo, 1991

Alan Menken, Gino Paoli

da Aladdin, 1992:

Il mondo è mio

Alan Menken

da The Nightmare Before Christmas, 1993:

Cos’è

Danny Elfman

da Il re leone, 1994:

Circle of Life

Elton John

da Il re leone, 1994:

Can You Feel the Love Tonight

Elton John

da Il re leone, 1994:

Hakuna Matata

Elton John

da Mulan, 1998:

Il mio riflesso

Jerry Goldsmith, Matthew Wilder

da Frozen, 2013:

All’alba sorgerò

Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez