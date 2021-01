Castelmagno, all'Eco Museo: continua la collaborazione con Expa all'insegna dell'astronomia

Il 2021 dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno inizia all’insegna dell’astronomia: dopo il buon successo dei due eventi EXPA di ottobre e dedicati all’approfondimento della conoscenza della volta celeste, venerdì 8 gennaio l’evento online Luna e Terra inaugurerà il ciclo di appuntamenti Saien a veire i estele! – Usciamo a vedere le stelle!, inserito all’interno del calendario dell’edizione 2021 di EXPA (Esperienze X Persone Appassionate).

La proposta, confezionata grazie alla fondamentale collaborazione con l'Associazione Astrofili Bisalta, prevede sei appuntamenti online a fruizione gratuita e aperta a tutti da gennaio a metà marzo, un ideale trampolino di lancio per gli eventi in presenza all’aria aperta in programma a partire dal mese di maggio.



Venerdì 8 alle ore 21 sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Ecomuseo si partirà con un appuntamento incentrato sulla Luna, l’unico satellite naturale della Terra. In apertura di serata Paolo Demaria, attuale vicepresidente dell'Associazione Astrofili Bisalta, appassionato di astrofotografia del cielo profondo e autore di numerosi corsi e serate divulgativi nel cuneese, condurrà i partecipanti alla scoperta di caratteristiche fisiche, moti, fasi, eclissi, maree della Luna. Alle ore 21.30 Matteo Tivan, studente del Liceo Scientifico Silvio Pellico-Peano e membro della sezione Junior degli Astrofili Bisalta e del gruppo UAI giovani, illustrerà le missioni spaziali che hanno fatto la storia dell’esplorazione della Luna.



Diverso il taglio del secondo evento del mese di gennaio: venerdì 22 alle ore 21 protagonisti di Edu Lab Sistema Solare saranno infatti i bambini dai 7 ai 10 anni, che insieme a Valentina Zilibotti di Progetti di Carta, potranno compiere un viaggio alla scoperta del sistema solare e scoprire alcune curiosità dei pianeti che lo compongono. Diverse saranno le abilità messe in gioco: lettura, logica, scrittura, disegno, calcolo. Valentina Zilibotti, cofondatrice del portale Astrofarm, mediatrice Linguistica e Tutor DSA, si occupa di eventi divulgativi a tema astronomico con l'obiettivo di far avvicinare grandi e piccini a questa affascinante disciplina. Nelle sue attività utilizza spesso albi illustrati per bambini dai quali costruisce e realizza i materiali per i suoi laboratori. Il laboratorio sarà fruibile su prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail expa.terradelcastelmagno@gmail.com o telefonica al numero 329.4286890 entro mercoledì 20. I materiali didattici potranno essere scaricati anche da coloro che a causa del numero limitato di posti non riusciranno a partecipare al laboratorio, al quale sarà comunque possibile assistere grazie alla diretta streaming su YouTube e Facebook.



