La Granda tira un sospiro di solievo: il Governo non segnala siti idonei per lo smaltimento delle scorie nucleari

La provincia di Cuneo non rientra nei siti identificati dal Governo, ritenuti idonei per essere trasformati in area di raccolta per i rifiuti nucleari.

Così non è, invece, per la vicina provincia torinese, dove è stata individuata una zona potenzialmente idonea a Carmagnola - per un’area di 165 ettari - e un’altra area di 515 ettari, compresa tra i comuni di Caluso, Mazzè e Rondissone.

Sono queste le proposte avanzate dalla Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), che costituisce il primo passo che porterà a individuare il sito dove realizzare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico che, sulla carta, dovrebbe essere operativo dal 2025. Dopo il nulla osta dei ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo - che sarebbe dovuto arrivare cinque anni fa - si cerca un terreno di 150 ettari, di cui 40 dedicati ad un centro di ricerca per la gestione dei rifiuti radioattivi, il resto ad una struttura di 90 celle in calcestruzzo armato in cui “verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all’interno i rifiuti radioattivi già condizionati”.

Il tutto, coperto dall’erba che farà da tappeto, dovrebbe tumulare circa 78 mila metri cubi di rifiuti a bassa attività, mettendo la parola fine a quel che resta delle centrali nucleari italiane costruite negli Anni ’60 e in funzione fino agli Anni ’90, e farà da “casa” alle scorie delle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca.

I rifiuti, una volta al sicuro, ci resteranno per 300 anni, fino a che non saranno più pericolosi. In una area specifica, invece, saranno stoccati i rifiuti a media e alta attività, ovvero quelli che restano radioattivi per migliaia di anni.

La Cnapi ha individuato 67 aree “idonee”. Tra queste anche il Piemonte con Torino ed Alessandria, nei comuni del capoluogo e poi Fubine, Castelletto Monferrato, Quargnento.