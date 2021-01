Peveragno, celebrazione dei "XXX^ martiri": "SiAMO Peveragno" ci sarà con una piccola delegazione

A seguito dello scambio di missive tra i gruppi di maggioranza e minoranza che compongono l'amministrazione comunale di Peveragno, "SiAMO Peveragno" ha realizzato una lettera di spiegazioni che riportiamo qui sotto integralmente: Siamo dispiaciuti che si sia generata una sgradevole situazione ed incomprensione su un tema così importante come quello della commemorazione del 10 gennaio 1944. Semplicemente riteniamo che su un simile argomento, visto quanto rappresenta per Peveragno e per tutti noi sin da quando eravamo piccoli, il Sindaco avrebbe potuto coinvolger, nella decisione e nelle modalità di partecipare tutta l’amministrazione, compresa quindi la minoranza.

Non si tratta certo di un tema su cui scendere in polemiche e quali consiglieri ci rammarichiamo per l'atteggiamento del Sindaco, sempre tendente a spiegare forma e norme senza invece dialogare preventivamente con gli addetti ai lavori, provocando così spiacevoli situazioni. Conosciamo le norme e nella nostra richiesta abbiamo scritto che non si è accennato all'argomento nell'ultimo consiglio comunale solo per segnalare che, avendo avuto modo di incontrarci tutti appena dieci giorni prima della cerimonia, la maggioranza avrebbe potuto benissimo parlarcene. Ciò quindi non a livello di atto deliberativo o competenza di uno o dell'altro organo, ma semplicemente per cortesia e rapporti civili ed istituzionali.