Riapertura delle scuole: a Fossano si è riunito il COC, predisposta una bozza del piano di sicurezza (VIDEO)

A Fossano dopo il picco di novembre, nel quale si toccarono 450 positivi da Covid-19, la situazione è decisamente migliorata e attualmente si stimano solo più 60 casi seguendo il trend positivo di tutta la nazione.



Come noto ormai, sembrerebbe mancar sempre meno alla riapertura delle scuole in tutta Italia e la città degli Acaja non si vuole far trovare impreparata. La conferenza provinciale permanente, tenutasi il 31 dicembre alla presenza delle massime autorità provinciali, ha stabilito l’attuazione di un piano della sicurezza tale da garantire il rispetto di tutte le misure possibili contro il Covid, nelle città con scuole provinciali.



A Fossano dunque si è riunito nella mattinata di oggi, martedì 5 gennaio, il Centro Operativo Comunale al fine di preparare la città verso la ripresa della didattica in presenza. Presenti al COC, oltre al sindaco, anche il comandante della polizia locale Giacomo Cuniberti, i vertici di Guardia di Finanza e Carabinieri, la dottoressa Tiziana Pelazza, il responsabile emergenze del Comune Flavio Bauducco e il responsabile locale della Protezione Civile e del Volontariato Operativo Paolo Cavallo.

riferisce il sindacoa seguito dell’incontro.La bozza del piano di sicurezza elaborata, prevede la messa in campo di numerose risorse tra le quali: 36 autobus per il trasporto degli alunni dalla stazione di Fossano alle scuole e forze dell’ordine per evitare quanto più possibile assembramenti e il corretto utilizzo dei DPI. Se, come si preannuncia, la didattica riparta al 50% in presenza per la città significherebbe un transito di più di 1000 studenti data la presenza di grandi istituti come Vallauri, Ancina e Salesiani.