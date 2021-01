Ridefiniti a Fossano gli ambiti di intervento della giunta comunale e del sindaco

A Fossano dal primo gennaio, sono stati ridefiniti i raggruppamenti di alcuni uffici comunali e gli ambiti di intervento della giunta comunale. La decisione, presa dopo aver sentito il parere della giunta, arriva con il decreto sindacale del 30 dicembre.



Nello specifico: lavori pubblici, manutenzione, patrimonio e verde pubblico sono stati unificati in un unico ufficio la cui delega è affidata al sindaco Dario Tallone, il quale dichiara:”Mi voglio occupare fin da subito, di mettere in atto tutte quelle manutenzioni ordinarie e straordinarie sul territorio”.



Attività produttive e commercio si andranno a collegare all’agricoltura la cui delega è a carico del vicesindaco Giacomo Pellegrino. Sotto la competenza dell’assessore David Paesante invece vi è: stato civile, lavori pubblici, manutenzione e patrimonio. Queste variazioni garantiranno un maggior equilibrio tra le deleghe anche in base alle esperienze professionali dei componenti della giunta.





Gli ambiti di intervento dei singoli componenti della giunta:

Dario Tallone: Protezione Civile, Affari generali ed istituzionali, Igiene e sanità, Polizia municipale e sicurezza, consorzi, aziende e società partecipate, lavori pubblici, manutenzione, patrimonio e verde pubblico



Giacomo Pellegrino: agricoltura, politiche di tutela e sviluppo nel settore agroalimentare, frazioni, ambiente e attività produttive e commercio.



David Paesante: urbanistica ed edilizia privata, stato civile, servizi demografici e cimiteriali, innovazione tecnologica, mobilità urbana e trasporti pubblici.



Angelo Lamberti: programmazione e bilancio, tributi, finanze, personale e affari legali



Ivana Tolardo: servizi sociali e assistenziali, servizi culturali, pari opportunità, gemellaggi e politiche giovanili.



Donatella Rattalino: istruzione, assistenza scolastica, politiche familiari, volontariato, formazione e lavoro, turismo e manifestazioni, sport.