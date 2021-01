Savigliano sostiene la candidatura di Saluzzo “Capitale della Cultura 2024”

Il sostegno alla candidatura di Saluzzo a Capitale della Cultura 2024 arriva anche dalla città di Savigliano. Una conferma annunciata durante il Consiglio comunale, dopo la mozione presentata dal consigliere di opposizione Antonello Portera (M5S): “Vi è interesse ad allargare la base territoriale di rifermenti per avere maggiore probabilità di successo. Savigliano ha notevoli potenzialità artistiche e architettoniche per dare forza e lustro alla candidatura del territorio”.

Sei arrivato in ritardo, ti ringrazio, voterò a favore - ha replicato il sindaco Giulio Ambroggio -ma avevamo già previsto e fatto ciò che ci chiedi”.

L’Amministrazione infatti si è mossa non appena ha saputo della candidatura della capitale del Marchesato. “Io e l’assessore Petra Senesi siamo andati a parlare con Mauro Calderoni per capire i livelli di collaborazione che potevamo concretamente fare perché siamo convinti che ci sarà un grande ritorno sul territorio e su Savigliano”.

Dall’incontro con il primo cittadino di Saluzzo è emerso come a livello pratico ancora si stiano delineando i passi da compiere, ma da parte dell’Amministrazione saviglianese è stata ribadita la massima collaborazione “Per agevolare il tutto, mi sono permesso di chiedere al consigliere Lopreiato di fare da referente per Saluzzo, sarà l’antenna saviglianese per l’iniziativa con la raccomandazione che questa vicenda per Sabilgiano abbia un ritorno di immagine”.

“La provincia di Cuneo è divisa in tre - ha sottolineato Ambroggio - da una parte le montagne, poi le Langhe e il Roero, in mezzo c’è questa fascia di pianura con città più grandi e piccoli comuni, dobbiamo evitare che questa fascia di pianura venga schiacciata tra langhe e montagne”.

“Onorato dell’incarico - ha concluso il consigliere Roberto Lopreiato (PD) - vi informerò passo passo sugli sviluppi del progetto. La candidatura nasce da un progetto del territorio che coinvolge oltre 70 comuni per valorizzare la cultura nel senso più ampio. Se Saluzzo vince, vinciamo anche noi!”.

Al consigliere di maggioranza, potrebbe poi affiancarsi anche un rappresentante delle Minoranze.