Mezzi pesanti coinvolti in due incidenti a Sant'Albano Stura e sulla Torino-Savona

Due incidenti stradali, verificatisi nella serata di ieri (martedì), hanno coinvolto due mezzi pesanti.

A Sant'Albano Stura, lungo la strada provinciale per Mondovì, un autoarticolato è finito fuoristrada. Nel sinistro, fortunatamente,non si registrano feriti. Si apprende però che sul posto, insieme ai tecnici della Provincia ed ai Carabinieri, è dovuta intervenire un'autogru del soccorso Aci, che ha operato per la rimessa in carreggiata del mezzo pesante.

Sempre in serata, sull'autostrada Torino-Savona, all'altezza di Niella Tanaro, un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Mondovì, l'equipe dell'emergenza sanitaria 118 e diverse pattuglie della Polizia stradale di Mondovì.

Per l'autista dell'autocisterna, però, non c'è stato nulla da fare, probabilmente colto da malore.