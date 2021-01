Gestione strategica del pubblico: cos’è e come funziona

La gestione strategica del pubblico è fondamentale per garantire il successo del tuo evento. Fa la differenza. Le persone partecipano un evento solo se sono davvero interessate. Per essere sicuro che lo siano davvero, devi già pensare a quali sono le caratteristiche del tuo pubblico e a cosa potrebbe essere potenzialmente interessato.

Per definire la gestione strategica del pubblico, le aziende si avvalgono della consulenza di un' agenzia eventi Milano , oppure fanno dei sondaggi direttamente alle persone che vorrebbero invitare all'evento, attraverso questionari, oppure con l'email marketing.

La gestione non riguarda solo la fase prima dell'evento, ma anche cosa si farà in quella giornata. Come gestire in maniera efficace il pubblico?

Gestione strategica del pubblico: cos'è

La gestione strategica del pubblico è un insieme di scelte e di strategie che permettono di organizzare in maniera efficace un certo numero di persone a un evento. Una gestione efficace di un pubblico al cinema è organizzare i posti in modo che ci sia il giusto distanziamento sociale è che è una persona troppo alta non si è seduta davanti a una persona un po' più bassa. La gestione del pubblico non si basa su caratteristiche fisiche, ma su caratteristiche più generiche.

Gestione strategica del pubblico: come funziona?

La gestione strategica funziona facendo delle scelte importanti prima che il pubblico partecipi all'evento. Le scelte da fare sono:

Quante persone far venire;

Chi può essere potenzialmente interessato e di cosa può avere bisogno;

Cosa fare per rispettare le misure di sicurezza;

Cosa fare per far sentire tutti a proprio agio;

E molte altre domande a cui rispondere prima che l'evento abbia inizio.

Man mano che si definiscono le scelte, si mettono da parte in una lista. Così, quando partirà l'evento, tutti sapranno già cosa fare per gestire al meglio il pubblico in sala.

2. Definire il target

Definire il target è la prima cosa da fare. Fai l'identikit del pubblico che dovrebbe partecipare al tuo evento. Con un consulente esperto, si può scegliere l'età, gli interessi, le esigenze del pubblico al quale piacerebbe venire al tuo evento.

Così, le scelte che farai saranno su misura per il tuo pubblico. Se scegli di organizzare un evento di intrattenimento, preferirai il weekend, magari in orario serale. Se, invece, scegli di organizzare un evento aziendale, ti dovrai rivolgere a liberi professionisti e potrai utilizzare l'orario mattutino di un giorno feriale (magari evitando il lunedì).

3. Rispondere alla priorità

Come rispondere alle priorità del pubblico e invitarlo a partecipare? L'evento non deve essere molto lungo, perché tutti hanno da fare. Deve essere efficace, cioè raggiungerai lo scopo. Se fa intrattenimento, deve far divertire. Se fa formazione, deve portare a qualcosa di nuovo. Per rispondere alle priorità del pubblico e gestirle al meglio, pensa a tutto ciò che può semplificare la vita.

A un evento aziendale, se ci sono delle persone che si occupano di gestire il flusso di persone e di dare loro il giusto numero di gadget, ridurrai i costi e tutti saranno felici, perché hanno ricevuto il loro gadget. Rispondere alle priorità del pubblico trasformerà il tuo evento in un successo.

4. Organizzare le attività

Organizza le diverse attività che le persone devono fare. Stare seduti ad ascoltare può essere un sacrificio, ma deve valerne la pena. Così, cerca di migliorare la performance dei tuoi attori, promuovi chi parla durante le presentazioni, permetti alle persone di “staccare” ogni tanto. Diventa regista del tuo evento!

5. Stendere un bilancio post-evento: obiettivo raggiunto?

Alla fine, scopri se hai ottenuto quello che volevi. Valuta se qualcosa è andato storto e perché e verifica se tutti gli “attori” del tuo evento (fornitori, personale, ecc.) si sono rivelati all’altezza della situazione per darti dei contatti utili o, semplicemente, un bellissimo evento!