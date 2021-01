Perché il calcolo del mutuo online è vantaggioso

Valutare i tanti vantaggi offerti da un mutuo on line permette di capire quanto tempo si può risparmiare grazie a questa soluzione che, dal punto di vista pratico, si rivela estremamente comoda e conveniente. Si parla, in primo luogo, di finanziamenti paperless, e cioè senza documenti cartacei: il che è positivo per l’ambiente (quanto mai importante in un momento storico in cui la sostenibilità sembra essere un valore da cui non si può prescindere), ma anche per il singolo cliente, che non corre il rischio di smarrire fogli importanti e può archiviare online con la massima facilità tutta la documentazione.

Come si richiede il calcolo del mutuo online

Calcolare mutuo on line è davvero semplice, e in pochi clic si ha a disposizione un preventivo su misura che tiene conto di tutte le informazioni di cui si può aver bisogno per una decisione consapevole: la rata del mutuo (che varia a seconda che si opti per il tasso fisso o per il tasso variabile, oltre che in base alla durata del mutuo stesso) e tutte le spese da sostenere. In pochi step il calcolo del mutuo online permette di godere di una panoramica chiara e completa, inclusa la polizza scoppio e incendio che – come noto – è obbligatoria per accendere un mutuo.

Come funziona

Sin dalla richiesta di preventivo, e poi per tutta la gestione, i documenti vengono caricati direttamente online, e anche la domanda di mutuo si avvale della firma digitale. Di conseguenza, non c’è bisogno di recarsi fisicamente in filiale o di spostarsi personalmente da una banca all’altra. Avendo l’opportunità di creare un preventivo su misura, si possono personalizzare i vari parametri a seconda delle esigenze. Una volta definita la scelta tra il tasso variabile – consigliato a chi è in cerca di una soluzione flessibile – e il tasso fisso – che è fonte di maggiori certezze -, è davvero facile individuare la soluzione di acquisto più in linea con le proprie esigenze. Per altro, le rate possono essere modificate, messe a confronto e cambiate come si vuole, anche su durate differenti: così è ancora più agevole capire di che cosa si ha bisogno.

Che cosa è necessario sapere prima di richiedere un mutuo

Nella maggior parte dei casi, la cifra massima prevista per il mutuo, e cioè l’importo massimo che si può ottenere in prestito, è pari all’80% del valore di perizia della casa (o di qualsiasi altro tipo di immobile) che si deve comprare. In alcuni casi, comunque, può succedere che un istituto di credito sia disponibile a finanziare il valore nella sua totalità; quando ciò accade, però, vengono richieste delle garanzie extra, oppure si applicano delle condizioni meno vantaggiose, perché più onerose. Per richiedere un mutuo online è necessario essere maggiorenni. Comunque gli istituti di credito hanno sempre la facoltà di decidere se accettare o meno le richieste che ricevono, e quindi concedere il finanziamento. Ecco perché devono essere verificati specifici requisiti personali e, soprattutto, la capacità di chi richiede il mutuo di rimborsare il finanziamento.

Le condizioni di accesso a un mutuo online

Proprio come avviene nel caso dei finanziamenti tradizionali, infatti, anche per i mutui online si giunge alla delibera definitiva, che corrisponde alla decisione finale, solo dopo che la banca ha eseguito una meticolosa attività istruttoria in virtù della quale è stata verificata la capacità di rimborso. Un altro aspetto che viene preso in esame, poi, è la capacità del bene immobile di costituire una garanzia reale congrua. Si stima che un cliente abbia la possibilità di sostenere la rata nel caso in cui essa sia pari al massimo a un terzo del reddito mensile netto.

Che cosa serve per accendere un mutuo

Come si sarà capito, anche se le procedure si svolgono online il rispetto degli standard di sicurezza è sempre rigoroso. Per questo motivo, per presentare la richiesta è necessario fornire le buste paga più recenti (nel caso dei lavoratori autonomi occorre fornire gli ultimi due modelli unici), insieme ai classici documenti come il codice fiscale e la carta di identità. Il vantaggio è che tutta la documentazione può essere inoltrata online, senza la produzione di documenti cartacei.