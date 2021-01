Dal 2008 ad oggi, 12 anni di supporto e generosità: il “grazie” alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra

L’Asl Cn2 esprime "il proprio più sentito ringraziamento nei confronti della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus che, nel corso di questi anni, ha sempre interpretato e risposto al meglio e con prontezza ai bisogni dell’Azienda e del suo territorio".

La Fondazione, infatti, in questi ultimi anni, si è spesa su più fronti, supportando l’operatività dei due ospedali storici di Alba e Bra e, nel contempo, dotando il nuovo ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici ed arredi, e finanziando progetti di collaborazione con varie università (Torino, Milano, Politecnico di Milano e Torino).

Inoltre, si è impegnata in modo continuativo nel promuovere la ricerca clinica, nonché l’attività di formazione e aggiornamento del personale.

Numerosissime sono le donazioni della Fondazione che si sono succedute negli anni:

arredi per le camere di degenza per adulti e minori con testaletto bifacciali verticali, tv 43’’, cassaforte e divanoletto per l’accompagnatore nella camera ad un letto;

pronto Soccorso (DEA OBI);

solleva-pazienti elettrici a binario per la movimentazione in sicurezza in ogni camera di degenza e in altri locali pari a circa 4 km di binari a soffitto; l’ospedale Ferrero è secondo in Europa dopo il Karolinska di Stoccolma;

letti elettrici differenziati per tipologia di degenza;

accessori per i bagni interni alle camere di degenza;

intero allestimento delle 11 sale operatorie: di cui 1 sala robotica con il sistema robotico chirurgico “da Vinci” e una sala ibrida con angiografo di ultima generazione;

blocco parto (composto da 3 poltrone travaglio; tavolo operatorio; vasca parto; attrezzature compresa lampada scialitica; arredi sale parto);

sala angiografica per l’emodinamica;

isolatore chemioterapico;

laboratorio di anatomia patologica;

sistema di movimentazione assistita in sicurezza (carrozzine);

Tac e ecografo per la radiodiagnostica con un ventilatore polmonare, un iniettore angiografico e un defibrillatore;

arredi per i locali non sanitari (lavoro personale), le sale di attesa;

ambulatori medici;

sala giochi pediatrica;

illuminazione della piazzola dell’elisoccorso 118 a Cortemilia per garantire un pronto soccorso a tutta la Valle Bormida;

borse lavoro per i medici della chirurgia per garantire interventi nel campo epato-biliare, dell’urologia, l’ortopedia e della nutrizione clinica;

formazioni specialistiche per il personale della radiodiagnostica (master universitario in radiologia interventistica) e del personale dell’hospice;

ricerche e consulenze specifiche finanziate per supportare a livello organizzativo la messa in funzione del nosocomio (ingegneria clinica, sanitaria, logistica e gestionale) e per avviare progetti di umanizzazione e accoglienza nella struttura.

Anche nel corso di quest’anno complicato, la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus non ha mai fatto mancare il proprio supporto, ponendosi al fianco dell’ASL CN2 per affrontare l’Emergenza COVID-19 e spendendosi fortemente per la causa. Tra le donazioni ricevute:

progetto accoglienza operatori sanitari Covid-19 attraverso il quale la Fondazione ha supportato l’ASL CN2 nelle spese di sistemazione alberghiera, comprensiva di vitto e alloggio in stanza singola, per il nuovo personale sanitario (medici, infermieri, etc…) che ha preso servizio a fine marzo nel nuovo ospedale a Verduno fino alla compartecipazione alla spesa di 200.000 euro;

letti elettrici per terapia intensiva e sub-intensiva l’iniziativa è stata accolta anticipando la consegna di 34 letti elettrici: 12 da terapia intensiva e 22 da terapia sub-intensiva. Nei giorni subito successivi al primo lockdown sono stati ordinati ulteriori 10 letti da terapia sub-intensiva per un totale 44 letti di ultima generazione;

5 totem per la telemedicina per collegare gli specialisti tra l’ospedale di Alba-Bra e Verduno;

1 robot lightstrike Xenex, direttamente dagli USA, per combattere i virus: agisce disinfettando la camera attraverso l’emissione di xeno, un gas nobile ecologico, ad alta intensità di luce UV, in grado di distruggere rapidamente i germi infettivi intaccando in pochi minuti il dna e l’rna di batteri e di virus;

4 sistemi hygenio per la decontaminazione di attrezzature e superfici;

1 unità mobile per radiografia Mac r32;

20 fonendoscopi elettronici;

16 tablet per mettere in contatto pazienti in isolamento in ospedale e le famiglie;

grazie all’iniziativa congiunta tra Fondazione e l’artista Valerio Berruti “l’abbraccio più forte”, è operativo un ambulatorio mobile polidiagnostico al servizio del territorio di Alba-Bra-Langhe-Roero. Un servizio mobile per rafforzare la medicina e l’assistenza infermieristica di territorio particolarmente prezioso in questo periodo;

integrazione della fornitura dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte con la consegna di materiali per la protezione del personale sanitario impiegato nell’emergenza (dispositivi di protezione individuale-dpi, igienizzante, etc…). Sono state consegnate anche 5.000 mascherine nelle case di riposo (RSA) del territorio, nelle strutture per disabili e a tutti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

L’Asl Cn2, inoltre, ringrazia la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus anche perché quest’ultima, nel corso dell’anno 2020, oltre a ricoprire un ruolo cruciale nel superamento della fase emergenziale, non ha mai fatto mancare il proprio supporto nemmeno alle attività ordinarie, rendendo Verduno una struttura funzionale e strategica, capace di conquistarsi la fiducia degli utenti e rendendolo appetibile per molti professionisti.

borse di studio per i medici specializzandi;

allestimento dell’area ricreativa psichiatrica;

12 culle pediatriche;

16 culle nido adatte al rooming-in (completa di materassino);

2 culle di trasporto intraospedaliero riscaldanti;

allestimento dei punti di accoglienza delle due hall di ingresso lato Verduno e lato Santa Vittoria;

abbellimento verde della scalinata lato nord ingresso Santa Vittoria;

realizzazione di un ascensore esterno per disabili lato nord ingresso Santa Vittoria;

allestimento della cappella interna al nosocomio;

radioterapia: acquisto di attrezzature e arredi per attivare il servizio di radioterapia (tac simulatore (large bore) comprensiva di lavori annessi e kit laser per simulazione; un applicativo per la gestione e realizzazione dei piani di trattamento (tps); set di sistemi di dosimetria per fisica sanitaria; set di presidi di immobilizzazione; arredo e progetto umanizzazione.

Guardando, infine, all’immediato futuro, la Fondazione si sta già prodigando per realizzare due “sogni del cassetto”.

Il primo è “L’ospedale nella natura, la natura nell’ospedale”, ovvero la realizzazione di un parco, dentro e intorno all’ospedale, con healing gardens (giardini terapeutici) il cui obiettivo sarà favorire la salute e il benessere delle persone che lo vivono. Per questo studio la Fondazione si è avvalsa della collaborazione dei Professori Giulio Senes e Natalia Fumagalli, dell’Università degli Studi di Milano, tra i massimi esperti di giardini terapeutici in Italia.

Il secondo sogno è, invece, la realizzazione dell’auditorium del presidio “Michele e Pietro Ferrero”, i cui lavori inizieranno a metà gennaio e che doteranno il nuovo ospedale di una moderna aula per incontri informativi e formativi, ma di anche un ulteriore elemento “di umanizzazione” della struttura.

"Il nostro “GRAZIE” è, quindi, doveroso, e non sarà mai sufficiente rispetto a quanto è stato fatto, perché la Fondazione è un esempio di generosità, oltre che di una spiccata capacità di comprendere, attraverso i soci e il Consiglio di Amministrazione, le speranze e bisogni della comunità, ed è una dimostrazione della capacità di cogliere, grazie alla fiducia conquistata, la generosità del territorio di Alba-Bra-Langhe-Roero.

Tutto questo è un modello unico in Italia e non può e non deve essere dato per scontato.

Dunque, il nostro più sincero ringraziamento va a tutti voi che, per tutti questi anni, giorno dopo giorno, non ci avete mai fatto mancare il vostro prezioso sostegno".