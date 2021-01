La nevicata porta con sé qualche disagio anche a Paesana: in campo mezzi spartineve e Protezione civile (FOTO)

Ha portato con sé alcuni inevitabili disagi la nevicata che, dal 1 gennaio sino a ieri, ha interessato anche Paesana, così come tutta l’alta Valle Po.

Una cinquantina i centimetri di neve caduti in paese, con accumuli ben più considerevoli se ci si sposta nelle borgate a monte del concentrico, come – giusto per citarne alcune – le Ferrere o Agliasco. Il Comune ha coordinato, con sopralluoghi sul territorio, l’attivazione del piano neve, con l’entrata in azione di mezzi spartineve e di sabbiatrici.

Immancabili alcuni disagi alla circolazione, specialmente nelle ore dove le precipitazioni nevose hanno assunto particolare intensità, come nel pomeriggio di lunedì o nella mattinata di ieri, martedì. In particolar modo, ieri mattina, i mezzi pesanti diretti alle Fonti alta Valle Po hanno avuto qualche difficoltà a raggiungere lo stabilimento di via Roma.

Numerosi gli interventi, tra lunedì e martedì, della locale squadra di Protezione civile, coordinata da Andrea Borgogno, impegnata – su attivazione del Comune - nella rimozione di alberi caduti sotto il peso della coltre nevosa lungo diverse strade comunali di accesso alle borgate del paese. Su tutte le strade che conducono alle borgate “Ruà di Per”, Cantone, Saretto, Merla e Montescotto.

Una decina i volontari al lavoro, insieme al vicesindaco Marco Margaria, anche per monitorare la situazione nelle borgate, senza riscontrare fortunatamente particolari criticità.