Volley A2/F: "Puma…alzati e cammina!" La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio (ore 18) riceve il Cus Torino

Aria di derby in casa Lpm Bam Mondovì nel giorno dell'Epifania! Le Pumine di coach Davide Delmati questo pomeriggio (ore 18) ospitano il Barricalla Cus Torino. La squadra monregalese è chiamata al pronto riscatto dopo la sconfitta subita a Montale e proprio il derby può fornire alle Pumine gli stimoli giusti per riprendere il cammino verso la Pool Promozione.

Dopo il passo falso dell’Eurospin Pinerolo, che ieri è stato superato per 3-0 dalla Sigel Marsala, Taborelli e compagne hanno una doppia chance per balzare da sole al secondo posto in classifica. La Lpm, infatti, è attualmente al terzo posto in classifica, ad un solo punto di ritardo dal Pinerolo e a sei dalla capolista Roma. Sabato 9 gennaio, tra l’altro, la Lpm sarà impegnata al PalaManera proprio con l’Eurospin Pinerolo.

Insomma, un doppio derby che rappresenta una ghiotta opportunità per dare una “zampata” decisiva verso l’accesso alla Pool Promozione. Coach Delmati di certo preferisce focalizzarsi su un avversario alla volta e in questa settimana ha concentrato il lavoro sulla sfida odierna, lavorando anche su alcuni “meccanismi mentali” che a Montale sono apparsi piuttosto inceppati.

Il Cus Torino non sta attraversando un periodo particolarmente felice, ma questo rende questo impegno ancora più insidioso. Le ragazze di Mauro Chiappafreddo sono reduci da due sconfitte pesanti, entrambe subite con il punteggio di 3-0, con Pinerolo ed Olbia e per le torinesi le speranze di accedere alla Pool Promozione appaiono piuttosto risicate.

Ecco, dunque, che per il Cus, quella odierna ha il sapore dell’ultima spiaggia per continuare a coltivare il sogno della Pool Promozione. All’andata le torinesi riuscirono a spuntarla al tie-break, in un match combattuto, con due squadre, soprattutto quella monregalese, ancora in fase di rodaggio. I punti di forza della Barricalla sono rappresentati dalle schiacciatrici Chiara Pinto e Lizbeth Sainz.

Di indubbia qualità anche l’opposto Roneda Vokshi. Gli arbitri designati per questo incontro sono Simone Cavicchi (La Spezia) e Piera Usai (Milano). Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato alle ore 18. Match che come di consueto potrà essere seguito in diretta streaming per gli abbonati sul canale LVF TV, con la telecronaca affidata al giornalista Daniel Sebastian Ossino, coadiuvato dal commento tecnico di Walter Pechenino, direttore tecnico del settore giovanile della Lpm.