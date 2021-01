Bra, per l’Epifania arrivano i Re Magi nel presepe del Monastero di Santa Chiara

Una supplica a Dio per la fine della pandemia e perché il mondo riacquisti la gioia parte dal Monastero delle Clarisse di Bra in occasione dell’Epifania.

In questa cornice, “La Madonna diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo”. Con queste parole, l’evangelista Luca ci proietta in quella che è la notte dei tempi, in cui Gesù venne alla luce in una semplice mangiatoia, ai confini del mondo allora conosciuto. Da quel giaciglio il Signore si è fatto Parola di speranza per l’umanità di ieri, oggi e domani.