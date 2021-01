Nuovi incidenti con mezzi pesanti sulle strade delle Langhe, Legambiente: "Cosa aspettano i sindaci per fermare questo scempio?"

Nei mesi scorsi si sono ripetuti spesso incidenti di questo tipo, con camion ribaltati, strade bloccate e disagi per la popolazione. Ma quello che riteniamo ancora più inaccettabile è che strade "minori", panoramiche con una chiara vocazione locale e turistica vengano usate come strade di attraversamento da chi vuole risparmiare qualche chilometro, qualche euro di autostrada o semplicemente perché Google Maps lo raccomanda.

Si tratta di un provvedimento di semplice definizione di una gerarchia della strade, che non costa nulla e porta solo vantaggi come la riduzione del pericolo per pedoni e ciclisti (turisti e residenti), la riduzione del rischio di incidenti (danni, perdite di tempo, disagi per la popolazione), la riduzione dei danni alle strade (smottamenti continui, spesso causati dal traffico pesante),la riduzione inquinamento acustico, la riduzione inquinamento atmosferico locale (provate a passeggiare su qualcuna delle nostre provinciali) e l'autonomia di movimento per i bambini e ragazzi che oggi non sono autorizzati a muoversi tra comuni.