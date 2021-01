Cavallermaggiore, ecco la "stanza degli abbracci" (FOTO e VIDEO)

Un giorno importante e atteso alla casa di riposo San Giorgio di Cavallermaggiore. Oggi, giovedì 7 gennaio, è stata inaugurata la "stanza degli abbracci" che permetterà a ospiti e parenti di rincontrarsi in sicurezza dopo mesi di lontananza dovuta al Covid-19. Una struttura realizzata grazie al contributo della Fondazione Martoglio, posta all'esterno dell'rsa e composta da una membrana trasparente attraverso la quale potrà avvenire l'abbraccio.

"Il problema maggiore per la struttura creato dal Coronavirus è stato l'isolamento sociale, per sopperire a questa mancanza abbiamo allestito una stanza degli abbracci che sarà gestita da una nostra operatrice e consentirà visite di mezz'ora per i parenti degli ospiti" spiega il presidente della casa di riposo Col. Giuseppe Lamberto.

Ad oggi la struttura è covid-free ma durante la prima ondata ha combattuto duramente contro il virus. Su una 95 ospiti, circa un'ottantina si erano infatti ammalati.

Da lunedì 11 gennaio cominceranno le visite che consentiranno finalmente il ricongiungimento con amici e famigliari.

Presenti all'inaugurazione anche il consigliere della Fondazione Martoglio, Ezio Risatti, il sindaco Davide Sannazzaro, il consigliere regionale Matteo Gagliasso e il senatore Marco Perosino.