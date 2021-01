Export, Coldiretti Cuneo lancia l'allarme: "Grave lo stop della Cina alla carne suina made in Italy"

È grave il blocco delle esportazioni di carne suina italiana attuato dalla Cina con il pretesto dei rischi per il contagio da Covid a pochi giorni dalla firma dell’accordo sugli investimenti tra Cina e Unione europea giustificato dall’obiettivo di favorire un maggiore accesso al mercato secondo lo stesso Presidente cinese Xi Jinping.

Coldiretti commenta così i rilievi in dogana effettuati in Cina su due container di carne congelata e cartonata perché ritenuta rischiosa per la diffusione del Covid.