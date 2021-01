Il Consiglio comunale di Bra si riunisce per discutere il bilancio

Prima seduta del 2021 per il Consiglio comunale di Bra, convocato dal presidente Fabio Bailo per le ore 15 di martedì 12 gennaio. L’assemblea, che si svolgerà in modalità telematica, sarà dedicata principalmente alla discussione del bilancio di previsione per il t riennio 2021/2023 . Sarà possibile seguire il Consiglio comunale in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra, collegandosi a questo link .