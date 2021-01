Partita anche a Fossano la campagna vaccinale contro il Covid-19:”noi operatori lo stavamo davvero aspettavamo”

È partita questo pomeriggio alle ore 14.30 circa la campagna vaccinale anti covid all’ospedale Santissima Trinità di Fossano. Oggi, 7 gennaio, saranno più di 70 tra medici, infermieri e operatori ospedalieri ad essere vaccinati.



La prima ad esser vaccinata è stata una donna fossanesse alla presenza del sindaco Dario Tallone con l’onorevole Giorgio Maria Bergesio e il direttore generale dell’ASL CN1 Salvatore Brugaletta.



“Sono molto emozionata, perché lo stavo davvero aspettando questo momento - racconta la fisioterapista Katiuscia Bartucci, una delle prime a ricevere la dose - in questo momento momento ritengo che sia un dovere morale, per noi operatori, quello di vaccinarci, dal momento in cui possiamo essere pericolosi per i pazienti, specialmente quelli anziani. Per questa ragione è per me un sollievo potermi vaccinare.”



”sono molto contenta perché credo sia una cosa importante e da fare” testimonia invece Golè Sara.