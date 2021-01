Un malore la causa della morte dell’autista di un’autocisterna lungo la Torino-Savona

L’autista 48enne, morto ieri sera mentre percorreva – a bordo di un’autocisterna – l’autostrada A6, è deceduto in seguito ad un malore.

L’uomo era alla guida del mezzo pesante quando, con ogni probabilità, ha accusato i primi sintomi. Ha accostato l’autocisterna, poco prima di perdere i sensi. Scattato l’allarme, sono stati mobilitati il 118, i Vigili del fuoco di Mondovì e Ceva e le pattuglie della Polizia stradale, competenti sul tratto autostradale.

All’arrivo dei primi soccorsi, è stato appurato lo scenario che inizialmente poteva far pensare ad un incidente stradale. E che invece si è subito delineato: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, morto probabilmente per malore.

La dinamica di quanto successo resta comunque al vaglio della sottosezione monregalese della Polizia stradale.