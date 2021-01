Zonta club Cuneo: all’insegna della solidarietà si è chiuso il 2020 e si è aperto il nuovo anno sociale

All’insegna della solidarietà verso chi ha bisogno di conforto in questo momento particolare, si è chiuso il 2020 e si è aperto il nuovo anno sociale di Zonta Club Cuneo. “Ma sempre, come vuole la mission del nostro sodalizio, con particolare attenzione alle donne e ai loro problemi” commenta la presidente Lina Giammusso Fontana.

Il club ha aderito quest’anno all’iniziativa delle “Cene di Natale" offerte a famiglie e persone più bisognose della città, indicate dalla Caritas diocesana, San Vincenzo e parrocchie. Sono state trecentoquaranta le cene consegnate direttamente a casa il 23 dicembre scorso, fferte dal Rotary Club Cuneo in collaborazione con il Rotary Club Cuneo Alpi del Mare, Soroptimist, Zonta, Circolo ‘L Caprissi e Lions Club della città.

Il sodalizio ha inoltro aderito ad un’altra azione di solidarietà, promossa dal Consorzio socioassistenziale del Cuneese e dall’associazione provinciale Case di Riposo: quella delle scatole di Natale per gli ospiti delle Rsa, per farli sentire meno soli nel periodo che li vede isolati dalle famiglie e dalla comunità, per la prevenzione del contagio.

Tra le prime iniziative allo studio, presumibilmente in occasione dell’8 marzo, anticipa la presidente, l’istituzione di un premio che sosterrà una donna imprenditrice residente in val Vermenagna o in val d Tanaro, valli disastrosamente colpite dalla tragica alluvione dei primi giorni d’ottobre.