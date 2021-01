5 motivi per cui lo sport migliora la salute e l’autostima

Bisogna ammettere che non tutti siamo abituati a praticare sport, anche solo a livello principiante, alzando qualche cassa d’acqua in casa. Tuttavia, praticare attività fisica non serve soltanto ad aumentare il volume dei muscoli, a definire alcune parti del corpo e a far spuntare la tartaruga dal verso giusto. I vantaggi dello sport sono molteplici, e la maggior parte riguardano proprio il cervello, sia in termini medici sia per quanto concerne la qualità dei pensieri. Molto spesso non ce ne accorgiamo, ma questi ultimi sono il vero punto di forza che può farci vincere una gara oppure raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati.

La qualità di ciò che pensiamo influisce positivamente e negativamente sulle nostre azioni: ecco perché è importante mantenere un certo equilibrio. Giovenale, poeta romano, nel suo “Satire” cita una frase che oggi è diventata un leitmotiv di molti personal trainer: mens sana in corpore sano. Certo, i latini avevano una certa capacità di cogliere la pepita d’oro, sintetizzando in poche righe situazioni complesse. Questa locuzione non è certamente meno veritiera oggi, perché aspirare al bene dell’anima e del corpo è auspicabile in qualsiasi epoca.

Per questa ragione, un atleta oppure semplicemente un individuo che ama essere sportivo e informa circa l’attività fisica, non può esimersi dal raccontare l’importanza dell’autostima. Ciò nonostante, non è così semplice, perché chi ha già sperimentato sport di competizione si sarà sentito almeno una volta scoraggiato, a causa proprio del confronto con gli altri. La suddetta espressione latina deve quindi essere a doppio senso di marcia, ricordandoci che non può esistere una mente sana senza un corpo sano.

Una grande autostima è più legata a un setting mentale che a un’attività fisica specifica, cioè a un vero e proprio modo di pensare, che a sua volta aumenta la capacità di elaborare i feedback ricevuti in funzione di un aumento dell’autoefficacia. Ma ora bando alle ciance e scopriamo quali sono i cinque motivi per cui lo sport può esserci di aiuto nel diventare persone migliori.

Una scarica adrenalinica

Quando si pratica attività fisica aerobica, che sia camminare, nuotare oppure pedalare, nel nostro corpo diminuisce il livello di cortisolo e alzano la produzione di endorfine. Se il primo è detto ormone dello stress, le seconde sono invece le responsabili del miglioramento del nostro umore. Questo comporta che, oltre ad avere una scarica adrenalinica, praticando sport si riesce a essere più felici, sicuri, autoefficaci. Chiaramente è importante mantenere una certa costanza, evitando di saltare sessioni di allenamenti importanti.

Piacere di conoscerci

Quando ci muoviamo per saltare, per correre, per alzare i pesi e chi più ne ha più ne metta, è inevitabile che il nostro corpo ci comunichi. Questo significa che praticando attività fisica avremo un’opportunità unica: conoscerci più approfonditamente. In più, miglioriamo la nostra forma, sentendoci a nostro agio in modo esponenziale: davanti lo specchio non avremo più paura di confrontarci con noi stessi. Questo è uno dei passi più importanti, perché migliorare la qualità dei nostri pensieri.

Pronti a stupire

Diciamocelo, uno degli obiettivi principali che vogliamo raggiungere alzando pesi e correndo per ore è migliorare la nostra forma fisica. Ma questo è solo uno dei punti fondamentali che bisogna tenere a mente quando si pratica sport. Infatti, il terzo motivo per cui l’attività fisica migliora l’autostima è che riusciremo a guardarci in un modo diverso, mostrandoci agli altri con più sicurezza. Cambiando la prospettiva, valutando tutte le difficoltà e le differenze tra un allenamento e l’altro, capiremo come stupire e stupirci con le piccole cose.

Una consapevolezza diversa

Arrivati fin qui potrebbe quasi essere banale dirlo, ma secondo noi è invece utile rimarcarlo: fare sport cambia la vita. Non come i protagonisti dei più bei film di Hollywood, ma sicuramente ci permette di capire ancora di più chi siamo, quali sono i nostri traguardi, sentendoci meno inadeguati. Questo miglioramento si declina poi a ogni parte della nostra vita: lavoro, amore, famiglia, amici. Praticando sport impariamo a riconoscere e superare piccole e grandi sfide personali, diventando più sicuri nelle nostre capacità.

Divertimento e miglioramento

Infine, se ogni esercizio è studiato ad hoc da un professionista, difficilmente finirete per sbuffare di continuo. Divertirsi è infatti uno dei passi fondamentali per migliorarsi, regalandoci piccoli momenti di svago e di piacere, in cui eliminare lo stress accumulato durante il giorno. Ogni volta che corriamo o alziamo un peso con il sorriso, dobbiamo sapere che stiamo mettendo un piccolo mattone per migliorare la nostra salute e l’autostima.