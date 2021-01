Alitosi: cause, sintomi e rimedi per l'alito cattivo

Alitosi: tutto quello che devi sapere

L'alito cattivo, meglio conosciuta come alitosi, può portare con se disturbi che possono coinvolgere anche la tranquillità dell'individuo, con risvolti negativi sulla vita sociale. Chi soffre di alitosi, infatti, prova spesso molto imbarazzo, ma questo non è l'unico disagio; l'alito cattivo può anche essere sintomatico di veri e propri problemi di salute.

Per curare l'alitosi, pertanto, si devono prima individuare le cause che l'anno portata, così da poter utilizzare i rimedi più indicati per combatterla. Se vuoi avere maggiore informazioni riguardo questo disturbo, in quest'articolo tratteremo l'alitosi in tutti i suoi aspetti, analizzandone cause, sintomi e rimedi.

Cos'è l'alitosi?

Cosa si intende per alitosi? L'alito cattivo è l'emissione di area maleodorante dal cavo orale, nel momento in cui si espira o si parla. L'alitosi può presentarsi sia in forma cronica che saltuaria, comparendo in modo apparentemente casuale in alcune ore della giornata. Solitamente, infatti, l'alitosi si può manifestare maggiormente durante le prime ore della giornata, dopo essersi svegliati, ma anche dopo i pasti.

Questo disturbo rappresenta un motivo di imbarazzo per molte persone, tale che, a volte, può portare a compromettere addirittura il normale svolgimento della vita sociale. Nei casi peggiori, se questo aspetto altera in modo importante la vita di un soggetto, può portare anche a stati depressivi. Ma come fare a capire se si ha l'alito cattivo? Se ti stai facendo questa domanda, devi sapere che le caratteristiche dei sintomi dell'alitosi sono la chiave per l'individuazione delle cause del disturbo, diventando fondamentali per una corretta diagnosi medica.

Alitosi: le cause e i sintomi dell'alito cattivo

Scarsa igiene orale

Un igiene orale non corretto o inadeguato rappresenta spesso una delle prime cause dell'alito attivo. La ricca flora batterica presente all'interno del cavo orale - indispensabile per proteggerti da un punto di vista immunitario e per iniziare la digestione del cibo - in circostanze in cui non si attua una corretta routine d'igiene orale, può proliferare o alterarsi in modo anomalo, causando disturbi e patologie varie, tra cu l'alitosi.

La mancanza di una buona igiene del cavo orale, quindi, può determinare l'alito cattivo: per questo motivo, una corretta e periodica pulizia di lingua e denti, cooperando con l'azione professionale dentistica, tramite la "pulizia dei denti", possono rimuovere efficacemente il tartaro e ridurre la proliferazione di batteri nel cavo orale. Pulire i denti almeno due volte al giorno dopo i pasti principali ed utilizzare il filo interdentale nel modo corretto, sono azioni alla base della lotta contro l'alitosi.

Alimentazione e cattive abitudini

Un'altra causa dell'alitosi può essere determinata dall'alimentazione. Talvolta, infatti, l'assunsione di specifici alimenti, come ad esempio aglio e cipolla, possono determinare una condizione di cattiva digestione durante la giornata, causando la formazione di odori poco piacevoli all'interno del cavo orale. Lo stesso vale per i latticini, come formaggio e yogurt, ma anche per il caffè. Questi alimenti possono essere la causa primaria, ma possono anche contribuire all'alitosi, aumentandone il disturbo. Da non sottovalutare anche alimenti ad alta concentrazione di zuccheri, come cibi industriali o dolci; lo zucchero, infatti, tende a favorire i batteri nella loro proliferazione.

A volte, la sospensione dell'alimento può determinare la cessazione del problema di alitosi, ma se noti che eliminando questi cibi dalla tua dieta non riscontri alcun risultato, possibilmente le cause andranno ricercate altrove.

Va tenuto presente che la soluzione non è il digiuno, poiché in realtà potrebbe favorire l'alitosi: tramite la masticazione, infatti, si migliora la condizione della flora batteriologica del cavo orale, aiutando il rinnovamento cellulare.

Da tenere presente che la disidratazione della bocca, il fumo, l'assunzione di bevande alcoliche o farmaci, possono essere tra le altre cause della formazione di alitosi. Spesso la causa è uno di questi motivi.

Altre patologie

Nonostante la maggior parte delle volte la causa dell'alitosi è da ricercarsi in una delle condizioni di cui abbiamo fin'ora parlato, in alcuni casi, non è da escludere, che il cattivo odore dell'alito possa essere ricondotto ad una condizione patologica.

Tra le malattie più diffuse che hanno come sintomo l'alitosi, troviamo:

tonsillite;

tracheite;

candida;

esofagite;

reflusso;

diabete;

malattie epatiche.

Nei casi in cui il cambiamento delle abitudini riguardanti lo stile di vita, l'igiene e l'alimentazine, non bastino per far scomparire l'alito cattivo, è il caso di rivolgersi ad un medico.

Alitosi: rimedi e cure

Curare l'alitosi dipende quindi dalla causa specifica. Una volta individuata questa si può cercare di risolvere definitivamente il problema. Come abbiamo visto, potrai risolverlo anche cambiando le tue abitudini quotidiane, se la causa è celata in una di queste.

In generale, consigliamo sempre una pulizia professionale dei denti e del cavo orale, almeno una volta all'anno, per evitare la formazione di cattivi odori. Bisogna anche cercare di mantenere una buona salivazione all'interno del cavo orale, evitando quindi di fumare.

Nel caso in cui l'alitosi si possa ricondurre ad una patologia specifica, si deve ricorrere a farmaci ed integratori specifici che può consigliare il medico. In questi casi si agisce solitamente sulla malattia specifica, cercando di debellarla in modo definitivo. Se hai bisogno di farmaci o integratori per risolvere il problema dell'alitosi, ti consigliamo di cercare su DocPeter, una delle farmacie online più fornite e complete.

Infine, se la patologia che causa l'alitosi non può essere debellata, si possono utilizzare alcuni rimedi naturali, come la clorofilla o l'olio essenziale di menta piperita, utilizzati per produrre un collutorio naturale che può aiutare a diminuire l'alito cattivo.