Lego, il gioco per i ragazzi più svegli

La Lego Foundation ha finanziato uno studio da 4 milioni di sterline per verificare quale sia il ruolo del gioco nell’apprendimento durante l’età dell’infanzia. Si sa per esempio che i bambini apprendono per imitazione, copiando quello che vedono fare agli adulti. Ma con questo studio si è cercato di misurare quale sia la reale importanza del gioco nello sviluppo delle capacità cognitive e delle connessioni neuronali del bambino.

Che Lego stimoli la fantasia è un fatto noto. Del resto un po’ tutti quelli che sono passati attraverso l’esperienza di maneggiare i mattoncini colorati ricordano di aver costruito cose grandiose. Di fatto, i ricercatori si pongono l’obiettivo di misurare il reale impatto di questa capacità costruttiva e creatrice sullo sviluppo del cervello in giovane età.

L'importanza del gioco nell'età infantile

L’infanzia è un periodo caratterizzato da innumerevoli scoperte e continui progressi. Con fare scientifico, i bambini si approcciano al reale sperimentandone le regole alla base del funzionamento di ciò che li circonda. In particolare attraverso il gioco e l’imitazione, traducono in una forma comprensibile per il loro livello di conoscenza, ciò che sperimentano in prima persona sulla propria pelle.

Non è un caso che il bambino riproponga quello che vede succedere in casa coi propri giocattoli. Il piccolo rimette in scena eventi del vissuto quotidiano rappresentandolo come se fosse a teatro. Rivedendolo attraverso i propri giocattoli, in particolare le bambole e i pupazzi, riesce a comprenderlo al meglio. Ma cosa succede quando al bambino è data la possibilità di creare il proprio universo con le proprie mani?

Costruire i mondi con cui interagire

Con le costruzioni in generale, e i Lego in particolare, il bambino esercita la propria capacità creativa e simbolica. Cioè riesce a rappresentare in scala ridotta quello che vede intorno a sé nello spazio che lo circonda.

Un mattoncino può diventare un treno, oppure una casetta, un’automobile o un’astronave. Man mano che le competenze motorie si affinano il bambino diventa in grado di migliorare la propria capacità di riprodurre oggetti di ogni giorno servendosi di elementi componibili, come sono appunto le costruzioni. Allenare la capacità di immaginare e progettare soluzioni, aumenta le competenze astratte che serviranno all’adulto in divenire che è ogni bambino.

La capacità di astrazione

Sembra una cosa scontata perché un po’ tutti abbiamo fatto questo gioco e abbiamo visto dei bambini farlo a loro volta. Eppure il gioco del “fare finta di” rappresenta uno degli elementi più importanti che caratterizza il pensiero umano. Cioè la consapevolezza di stare attuando una finzione non è una nozione così automatica e scontata, del resto il meta-pensiero è uno degli aspetti che ci distingue nel regno animale rispetto agli altri mammiferi.

Essere consapevoli di stare pensando, e quindi di immaginare mondi fantastici, è il primo requisito utile per praticare l’astrazione. Questa ci serve per interiorizzare concetti assoluti, come l’etica e la morale. Stabilire che un comportamento è giusto o sbagliato non è un fatto innato o legato all’istinto o alla biologia.

Per essere cittadini migliori dobbiamo saper astrarre il bene individuale rispettando quello dell’intera società. Non è facile farlo se non si ha una solida capacità di astrazione che si costruisce anche giocando a far finta di essere qualcun altro.

Pianificare e progettare nello spazio

Una delle caratteristiche della costruzione con elementi isolati, come nel caso dei mattoncini Lego, è di sviluppare la capacità di progettare e sviluppare strutture che si estendono nello spazio. Per costruire un ponte nella città immaginaria realizzata con i Lego, si dovrà venire a patti con la fisica e la necessità di garantire il giusto supporto a entrambe le estremità della costruzione.

Aggiungere dettagli e modellare le figure, implica il dominio di una serie di competenze articolate che vanno dalla coordinazione del movimento di occhio e mano, fino allo sviluppo della psicomotricità fino a ottenere che cervello impartisca gli ordini affinché le mani eseguano movimenti molto specifici.

Seguire regole complesse

Una delle caratteristiche dei set Lego è di essere composto da un numero notevole di pezzi. Per poterli assemblare tutti correttamente, il bambino deve essere in grado di comprendere ed eseguire un gran numero di istruzioni molto specifiche e dettagliate. Deve imparare a leggere un disegno e interpretarlo nella sua trasposizione tridimensionale. Non c'è che dire. Costruire un modello di un qualsiasi set Lego rappresenta una sfida davvero stimolante.