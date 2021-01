Romanzi e Biografie più regalati a Natale 2020

Un proverbio arabo recita così: "Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca" e mai definizione è stata più giusta per definire la bellezza, l'incanto e il mistero custoditi tra le pagine di un libro. Ogni romanzo è una scoperta e un avventura da vivere e non sorprende che il libro sia uno dei regali natalizi più gettonati, non solo classici della letteratura o romanzi ma anche biografie, alla scoperta della vita di persone eccezionali che hanno lasciato una traccia su questa Terra.

I romanzi più regalati a Natale

Tra i romanzi da leggere più regalati a Natale c'è Io sono l'Abisso scritto da Donato Carrisi che in queste pagine narra della vita tranquilla di uomo che ha scelto un'esistenza ordinaria, quasi invisibile all'occhio del mondo. Sarà l'incontro con una ragazza, con una ciocca viola tra i capelli, a sconvolgergli la vita, rischiando di svelare il suo vero essere e il male che si cela dietro quell'apparenza così anonima.

Misteri e segreti sono i protagonisti anche in Cambiare l'acqua ai fiori, un romanzo ottimamente scritto da Valérie Perrin che racconta l'atmosfera ovattata di un piccolo paese della Borgogna. Qui vi abita la gentile Violette, la guardiana del cimitero la cui quiete è interrotta dall'arrivo di un poliziotto di Marsiglia, una cui strana richiesta della sua defunta madre scatenerà una serie di avvenimenti che rischieranno di svelare legami sconcertanti.

Di tutt'altra natura è Fu sera e Fu mattina, romanzo di Ken Follet considerato un prequel de I Pilastri della Terra. È ambientato nel giugno del 997 e segue le vicende di tre personaggi: Edgar il costruttore di barche costretto a fuggire dal suo villaggio a causa dei vichinghi; Ragno, una contessa che per amore si è trasferita in Inghilterra tra feroci lotte di potere; il monaco Aldred che insegue il sogno di fare dell'Abbazia una scuola.

Le biografie più regalate a Natale

La storia di Barack Obama ha affascinato milioni di americani e non solo: la sua vita e la sua carriera politica sono narrate con schiettezza e sincerità nella biografia Una Terra Promessa. Sono pagine intense che seguono il percorso dell'uomo Barack ma soprattutto del politico che è stato capace di sfidare i pregiudizi razziali, forse mai sopiti negli Stati Uniti d'America, fino a diventare nel novembre del 2008 il primo presidente di colore degli U.S.A.

Anche in Così è l'America si segue la scalata sociale e politica di una persona che nella vita ha dovuto affrontare l'ostilità di una società chiusa. In queste pagine Ilhan Omar narra la sua vita fatta di speranze e delusioni, di lotte e sconfitte, ma anche di successi: Omar infatti riesce a diventare un deputato apprezzato a livello non solo nazionale ma anche internazionale, senza perdere mai di vista l'umiltà e la gentilezza e continuando a lottare per la difesa dei diritti e degli ideali nell'America moderna.