Savigliano ci crede ancora: l'edizione 2021 della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola non è stata annullata

Facendo seguito alle informazioni divulgate in questi giorni da alcuni organi di stampa, in merito a dichiarazioni rilasciate dal Sindaco della Città di Savigliano in sede di Consiglio Comunale, la Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano comunica ufficialmente che la 39a Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano prevista per l’anno 2021 ad oggi – giovedì 7 gennaio 2021, ndr – non è stata annullata.

Nonostante la situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid non stia migliorando e le probabilità di poter svolgere in presenza un evento come la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola non siano oggettivamente buone, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano non si è ancora pronunciato in merito allo svolgimento della prossima edizione, prevista per marzo 2021 secondo il calendario ordinario. La Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, unico soggetto organizzatore dell’evento, monitorerà giorno per giorno l’evoluzione della situazione sanitaria e, non appena sarà possibile, comunicherà le proprie valutazioni in merito allo svolgimento della prossima edizione della manifestazione.