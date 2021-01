Coronavirus: in Granda un solo decesso e 265 nuovi guariti nelle ultime 24 ore

I casi sono così ripartiti: 172 screening, 533 contatti di caso, 335 con indagine in corso; per ambito: 96 RSA/Strutture socio-assistenziali, 69 scolastico, 875 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 184 (- 8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2760 (- 13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.645.