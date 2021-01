A Paesana l’addio a Francesco Girello, conosciuto fungaiolo, pescatore e storico volontario Croce rossa

Si terranno questo pomeriggio, a Paesana, i funerali di Francesco Girello, scomparso all’età di 84 anni.

Girello, dipendente Fiat da tempo in pensione, era un volto conosciuto in paese. Il suo nome, con gli inconfondibili tono e cadenza di voce, non poteva non essere associato alle grandi passioni di tutta una vita: la raccolta dei funghi e la pesca in montagna.

Finchè la salute glielo ha consentito, infatti, Girello ha coltivato la grande passione per la raccolta dei funghi epigei, dei quali era grandissimo intenditore. Così come conosceva molto bene le località maggiormente favorevoli alla nascita dei funghi, che – come tutti i fungaioli – custodiva gelosamente.

Lo stesso vale per la pesca. Profondo conoscitore dei rii e dei fiumi dell’alta Val Po, era in grado di prevedere la portata del pescato del giorno già solo dalle caratteristiche della corrente del rio che si trovava di fronte. Era abilissimo anche nella tecnica: aveva “tramandato” quelle che da queste parti si definiscono le “malizie” a pochissime persone.

In paese, Girello era stato fortemente impegnato anche nel tessuto volontaristico locale: nel 2014 la Croce rossa locale lo aveva ricordato per il raggiungimento dei 20 anni di servizio. Era entrato a far parte della famiglia della CRI, praticamente, sin dalla sua fondazione, nel 1994. E proprio in Croce rossa era stato uno dei primissimi autisti del mezzo di soccorso avanzato, l'automedica del 118 che a Paesana è giunta nel 1997.

Ad aprile 2020 Girello aveva perso la moglie, Maria Teresa Borgia. Oggi lascia la figlia Annalisa, le sorelle Irma e Albina e la cognata Santina. Le esequie verranno celebrate oggi pomeriggio (giovedì), alle 15, nella Parrocchiale di Santa Maria di Paesana.