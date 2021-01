Il Comune di Brossasco sostiene economicamente le piccole realtà commerciali locali “maggiormente colpite dall’emergenza Covid”

25mila euro a sostegno di commercio, artigianato e imprese di Brossasco.

L’Amministrazione guidata dal sindaco Paolo Amorisco ha stanziato a bilancio una tranche di risorse che serviranno per coprire finanziariamente i quattro filoni di intervento previsti nel bando messo a punto dal Comune.

Il Comune garantirà sostegno economico per ammodernamento di locali e digitalizzazione, acquisto di macchinari, nuove assunzioni ed spese di esercizio.

“L’obbiettivo di questo bando è intervenire a sostegno delle piccole realtà locali che nel corso del 2020 hanno subito i contraccolpi maggiori per l’emergenza Covid – spiega il sindaco Amorisco -. Il bando prevede priorità per le aziende che investono e maggiori premialità sono attribuite alla digitalizzazione sia come marketing on line che per sistemi di vendita a distanza.

Riteniamo che questa possa essere una opportunità per incentivare le microaziende locali a investire sia nell’attività tradizionale, ma anche nel mercato che il web può offrire.

Inoltre, sono ammessi a contributo, se pur con cifre inferiori, l’acquisto di macchinari e le altre attività ordinarie aziendali. Contiamo, con questo bando di poter dare un aiuto concreto alle aziende artigianali e del commercio di Brossasco”.

Il bando sarà pubblicato il 15 gennaio. Le aziende con sede in Brossasco avranno 30 giorni di tempo per presentare domanda. La documentazione sarà disponibile sul sito del Comune dal 15 gennaio.