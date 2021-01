Prima tranche di tamponi di controllo del 2021 alla casa di riposo di Sanfront: la struttura continua ad essere Covid free

Il nuovo anno alla Casa di Riposo di Sanfront inizia con una bella notizia.

Oggi, come da indicazioni degli Enti preposti, è stata eseguita una nuova tranche di tamponi rapidi di screening per individuare eventuali casi di Covid-19. I test vengono effettuati ogni quindici giorni, su ospiti e personale della struttura.

I risultati: all’interno della casa di riposo di Corso Guglielmo Marconi tutti gli ospiti e gli operatori sono risultati negativi al Coronavirus.

Come sempre, il dato è stato reso noto dal presidente della Fondazione, Silvio Ferrato: “La nostra struttura continua quindi ad essere, peraltro ormai da molti mesi, Covid free. Ovviamente non dobbiamo mai abbassare la guardia, ed è bene stare sempre attenti e preparati per quanto possibile.

È innegabile sottolineare la nostra soddisfazione, ma è meglio non entusiasmarci”.