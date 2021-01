“L’istruzione è un diritto”: due studentesse dell’Arimondi Eula protestano contro la DAD

Libri tra le ginocchia, penne alla mano e computer acceso per seguire le lezioni online, qualche coperta portata da passanti inteneriti e un termos per bere qualcosa di caldo. Per terra, davanti a loro capeggia il cartello: “L’istruzione è un diritto”.

Così, sedute davanti all’ingresso dell’Arimondi Eula di Savigliano, due studentesse della 2A del liceo scientifico protestano pacificamente contro la DAD. Da oggi, giovedì 7 gennaio, infatti come da decreto, sono rientrate le elementari e le medie, mentre le superiori resteranno ancora a casa.

Al termine della lezione, è una loro professoressa in collegamento online a chidere alle due ragazze qual è il fine ultimo della loro manifestazione. : “Avremmo dovuto essere a scuola oggi, per questo siamo qui a protestare - spiegano le due quindicenni -. Non chiediamo di tornare sui banchi al 100%, basterebbe anche il 50”.

Come diversi insegnanti, anche tra i compagni c’è chi le sostiene e chi invece non approva. Ma le due giovani non si scoraggiano. “Verremo qui anche domani, dalle 10, forse ci sarà qualche nostro compagno in più, vedremo”.

E aggiungono: “Da marzo non abbiamo una soluzione, ma il problema non è all’interno delle scuole. La soluzione è da cercarsi nel trasporto, poi sta alla responsabilità di ciascuno di noi. Ci saremmo presentate qua fuori anche prima di Natale, ma si dava quasi per certa la riapertura dopo l’Epifania, così non è stato”.