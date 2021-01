Scuole superiori ancora in Dad: quattro liceali e la prof di arte protestano davanti al liceo di Cuneo

Un freddo polare ha fatto da sfondo questa mattina a Cuneo, davanti al liceo scientifico di corso Giolitti, all’azione dimostrativa della prof di arte Sara Masoero, assieme a quattro studenti che, muniti di coperte e thermos, hanno ripreso la didattica a distanza

Solo per oggi e forse qualche giorno la prossima settimana, prima del 18 gennaio, quando dovrebbero poter tornare a scuola in presenza, al 50%.

Ma non ci credono più. “Proviamo rabbia e delusione. Ci avevano illuso che saremmo tornati a scuola e poi, due giorni prima, hanno deciso che è troppo rischioso. Questo continuo balletto di date è vergognoso. Parlassero chiaramente! Sappiamo che non rientreremo nemmeno il 18, ma ce lo diranno il 17”, commentano Elena, Andrea, Davide e Lorenzo.



Cuffiette alle orecchie, stanno facendo lezione.

“Oggi è tutto aperto, tranne le scuole superiori. Noi prof avevamo ricevuto la circolare con tutte le indicazioni per ripartire in presenza. Eravamo pronti. Ma siamo stati nuovamente sacrificati” - commenta la prof, per settimane, ogni mattina, a far lezione davanti all’ingresso della scuola.

“Fare lezione da casa ci sta impigrendo, distaccando da tutto, - evidenzia Davide, studente di quinta. - Penso ai ragazzini di prima, che non hanno nemmeno avuto la possibilità di conoscersi. Se io non capivo qualcosa chiedevo ai miei compagni di darmi una mano, di spiegarmi. Uno di prima non lo fa, perché non ha fatto in tempo a stringere relazioni, a capire chi sono i suoi compagni. Questo credo sia davvero triste e brutto. La dad è distruttiva per le relazioni”.