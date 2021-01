Cuneo: la befana dell'AVIS porta gioia ai bimbi di pediatria

L’Avis Cuneo quest’anno non ha potuto festeggiare la befana avisina, evento dedicato ai bambini che da alcuni anni regalava un pomeriggio di festa alle famiglie. L’associazione non ha voluto dimenticare i bambini e ha deciso di fare una donazione di libri al reparto di pediatria dell’ospedale cuneese e di omaggiare, con una goccia di sangue carica di dolci, i bimbi ricoverati. Un modo per festeggiare e per continuare ad esserci nonostante le tante limitazioni imposte da questo 2020.