Si è conclusa con successo l'iniziativa "Chi può metta, chi non può prenda" promossa dai Radicali Cuneo

Si è conclusa il 5 gennaio, l'iniziativa solidale dell'Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco Donadei, denominata "Chi può metta, chi non può prenda".

"I contenitori collocati ai piedi dei due alberi di Natale, in Piazza Europa e in Piazza Galimberti - spiegano i promotori - hanno avuto avuto un discreto successo e i generi di prima necessità avanzati saranno conservati e riposti in nuovi scatoloni nelle città di Mondovì e Fossano.

L'Associazione ringrazia i cittadini cuneesi che hanno risposto in maniera così positiva, ricordando che l'iniziativa è nata per aiutare chi si trova in difficoltà in questo particolare momento storico ed economico , indistintamente da etnia, orientamento religioso o nazionalità".

Nei prossimi giorni verranno date indicazioni più specifiche per il ricollocamento dei contenitori.