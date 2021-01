Il Caffè Letterario di Bra ricorda il goleador Paolo Rossi con il suo libro "Quanto dura un attimo"

“Ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici: si tratta dei momenti dei ‘goal’. Ogni goal è sempre un’invenzione, è sempre una sovversione del codice: ogni goal è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità. Proprio come la parola poetica. Il capocannoniere del campionato è sempre il miglior poeta dell’anno. Il calcio che esprime più goal è il calcio più poetico”.

Di poeti del goal, come li definì Pier Paolo Pasolini, ce ne sono tanti, tantissimi. Ma Paolo Rossi era Paolo Rossi. Molto più di un calciatore stampato sulle figurine Panini, bensì un campione a tutto tondo, che ha sorriso alla vita fino all’ultimo. Un simbolo, perché era riuscito a tornare sugli scudi dopo essere stato nella polvere del calcioscommesse.

Pensi a Paolo Rossi e ti viene in mente il Lanerossi Vicenza, il Perugia e la Juventus di Trapattoni, che gli fece giocare qualche partita a fine campionato. Giusto il tempo di farlo convocare da Enzo Bearzot per il Mundial spagnolo. E lui ripagò la fiducia a suon di goal. Mandò a casa Zico prima e Maradona poi, unendo l’Italia del pallone davanti alle telecronache di Nando Martellini.

Dopo la doppietta in semifinale alla Polonia, in finale con la Germania Ovest non poteva perdere l’appuntamento con il goal. Lo sapevamo tutti. E noi, grazie a lui, in giro a festeggiare l’Italia campione del mondo, un amarcord che a Bra è stato rispolverato dal gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’, grazie ad Enrico Sunda e alle fotografie di Tino Gerbaldo.

Eravamo tutti più giovani, certo. Soprattutto era la prima volta che il calcio ci faceva sentire veramente ‘fratelli d’Italia’. Infinitamente felici. L’11 luglio 1982 è stata come una festa di compleanno collettiva. La gioia del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, presente in tribuna, era quella di un Paese intero.

Paolo Rossi se n’è andato il 9 dicembre 2020 all’età di 64 anni, vinto da un tumore che non gli ha lasciato scampo. Ma per il calcio sarà sempre un’icona: uno dei quattro Palloni d’oro italiani, Scarpa d’oro 1982, Scarpa d’argento 1978, Collare d’Oro (massima onorificenza per uno sportivo).

Una storia rara del pallone, da leggere attraverso i suoi libri. Nel 2002, il goleador di Prato aveva pubblicato ‘Ho fatto piangere il Brasile’, quello ‘stellare’ di Zico e Falcao, stregando persino Pelè. Il suo sorriso dopo ogni goal e quelle braccia alzate al cielo sono diventate anche la copertina della sua biografia, ‘Quanto dura un attimo’ (Mondadori), scritta con la moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti. E il suo libro parte dal racconto dello straordinario rumore dei tacchetti all’uscita degli spogliatoi nella finale mondiale.