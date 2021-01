Volley, Blu Brothers Cuneo vs Hagar group Mondovì: "Minacce e diffamazioni personali intollerabili". "Basta fare passare per cattivi noi"

La rivalità in ambito pallavolistico tra Cuneo e Mondovì sfocia in un'accesa diatriba social, dalle conseguenze ancora poco prevedibili.

A fare infuriare i Blu Brothers, storico gruppo che rappresenta la parte più calda della tifoseria cuneese, i post di alcuni sostenitori dell'Hagar group, espressione del tifo monregalese.

L'ACCUSA DEI TIFOSI CUNEESI

"Minacce e diffamazioni personali non possono più essere tollerati" si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dai Blu Brothers, nel quale viene fatto riferimento pure ad "una gravissima offesa rivolta a una ragazza di 25 anni". La nota si chiude con delle pretese specifiche: "la rimozione di ogni riferimento personale dai post apparsi e le scuse ufficiali del gruppo Hagar Group per quanto pubblicato da persone a loro affiliate."

IL COMUNICATO DEI BLU BROTHERS

"I Blu Brothers sono un gruppo di ragazzi, giovani e meno giovani, che dal 1989 è al seguito della pallavolo maschile della città di Cuneo. Da sempre ci distinguiamo per un tifo caldo e a volte "calcistico", inusuale per il mondo della pallavolo, e da sempre siamo oggetto di critiche e polemiche sul nostro modo di fare. Questo è. Non siamo dei santi, lo sappiamo e ci piace così.

Di una cosa però siamo orgogliosi: ovunque negli anni abbiamo portato scompiglio, e ovunque ci siamo fatti degli amici. A Modena, a Trento, a Montichiari, a Macerata, persino a Milano, che è tutto un dire. Amici che durante la partita venivano apostrofati nel peggiore dei modi, e alla fine arrivavano con una birra, per fare due chiacchiere e augurarci un buon viaggio di ritorno. Questa è la nostra concezione di tifo: in curva per noi è valido tutto ciò che riteniamo necessario per destabilizzare un avversario o per sfottere i tifosi avversari, ma alla fine della partita si torna alla vita vera. Da qualche tempo i sostenitori della società VBC Mondovì hanno intrapreso una strada differente, da cui noi ci dissociamo con fermezza. Gli insulti, le minacce e le diffamazioni personali, iniziate dopo l'intervista non possono più essere tollerati.

Chiediamo seduta stante la rimozione di ogni riferimento personale dai post apparsi nelle ultime due settimane sui social network, sia quello ufficiale che quelli privati collegati, e in particolare l'offesa gravissima rivolta a una ragazza di 25 anni da una persona che, da padre, dovrebbe solo vergognarsi.

Chiediamo le scuse ufficiali del gruppo Hagar Group per quanto pubblicato da persone a loro affiliate. Chiediamo che tutto torni nell'ambito in cui ci troviamo, ossia tifare per due squadre di pallavolo differenti e odiarci sportivamente per questo.

Cogliete questa opportunità prima di andare oltre a limiti dai quali purtroppo non si torna indietro e torniamo a parlare di tifo e pallavolo, perché questo è quello che ci piace e quello che ci si aspetta da noi."

LA RISPOSTA DEI SOSTENITORI MONREGALESI

Non si è fatta attendere la replica dei tifosi monregalesi i quali, in particolare, hanno negato ogni responsabilità circa l'episodio dell'insulto alla ragazza. "Ci hanno accusato di aver apostrofato una ragazza in un video. Nessuno di Noi ha insultato questa ragazza. In un post dove l'H.G. non è citato e menzionato da nessuna parte. Quindi accusati di una roba che non c'entra con Noi." Ribadendo la rivalità l' "Hagar group" ha poi invitato i Blu Brothers a cessare di "far la parte degli angioletti", alludendo ad episodi in cui anche i Cuneesi avrebbero "deriso persone, insultato e preso per il c..o".

IL COMUNICATO DELL'HAGAR GROUP

"La differenza tra Noi e Loro è che loro sono più bravi a scrivere e Noi più bravi a tifare. Ci hanno accusato di aver apostrofato una ragazza in un video. Nessuno di Noi ha insultato questa ragazza. In un post dove l'H.G. non è citato e menzionato da nessuna parte. Quindi accusati di una roba che non c'entra con Noi. E poi finiamola di fare la parte dove dovete brillare voi facendo passare per cattivi Noi. Sui vostri profili avete bloccato profili, deriso persone, insultato e preso per il culo personalmente ma nessuno ha fatto parole. Quindi basta far la parte degli angioletti. Tifosi non giornalisti."

TREGUA?

Sui profili Facebook ufficiali dei due gruppi non sono comparse, nelle ultime 24 ore, altre comunicazioni in merito alla vicenda. Una piccola tregua, forse semplice frutto dell'attesa. I Cuneesi si aspettavano una presa di posizione dei rivali "per dissociarsi" dal "commento" contro la ragazza, a prescindere dal fatto che l'autore fosse o meno un tifoso di Mondovì. Motivo per cui è difficile ipotizzare, almeno per il momento, una riconciliazione tra le parti.