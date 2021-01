794 decessi a Cuneo nel 2020, quasi il 30% in più rispetto alla media annuale degli ultimi 10 anni

Il Centro Operativo Comunale ha tenuto oggi la prima riunione del 2021. Questi i dati comunicati nella giornata odierna: 218 le persone attualmente positive in città, 153 quelle in isolamento domiciliare. In totale, da inizio pandemia, sono 3305 i contagi, 2951 i guariti.



Continua ancora a crescere il numero di decessi a causa del virus, arrivati a 136.

Nel corso del 2020 in città si sono registrati 794 decessi, il 29% in più rispetto al media degli ultimi 10 anni (il mese con i numeri maggiori è stato novembre, con 103 decessi, di cui 33 con Covid).



Buoni spesa a favore dei residenti nel Comune di Cuneo in stato di assoluto bisogno economico e necessità di generi alimentari e beni di prima necessità: le richieste possono essere presentate online sul sito istituzionale (nella pagina dedicata ai Buoni Spesa contenuta nella sezione “Coronavirus – Gestione della situazione a Cuneo”), oppure telefonicamente chiamando il numero 0171-444.700 (orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, venerdì dalle 8.30 alle 12.30).



Solidarietà: per chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie cuneesi che in questo periodo si stanno trovando in difficoltà, è possibile fare una donazione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.