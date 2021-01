A Fossano sono state installate le colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Sono comparse a Fossano le prime colonnine di ricarica per le auto elettriche, fino a qualche giorno fa la città ne era sprovvista ma ora si possono comodamente trovare in viale delle Alpi. Una seconda postazione di ricarica è stata collocata nel parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio Veneto e in piazza Castello, presso il palo porta telecamere, è stato predisposto l’attacco per le ricariche dei monopattini.



Sono previste ulteriori posizioni che, nel prossimo futuro, troveranno collocazioni in piazza Luigi Dompè e nell’area di via Circonvallazione dove diverse ditte vorrebbero posizionare i propri punti di ricarica. “La speranza è che una volta installate le colonnine, sul territorio fossanese compaiano molte più auto elettriche” commenta il sindaco Dario Tallone.



Per quanto riguarda invece il piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS), sono in fase di elaborazione i dati raccolti e sono stati effettuati incontri con le realtà cittadini al fine di capire dove vi è maggior necessità di intervento.