Anche a Bra lieve risalita dei contagi, tornati sopra quota 100

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata al 7 gennaio, sono 109 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus contro i 96 di inizio settimana ( leggi qui ) e i 115 dello scorso 28 dicembre ( qui )



“Assistiamo a una lieve crescita dei contagiati negli ultimi giorni”, spiega il sindaco Gianni Fogliato, che puntualizza: “Alla data del 5 gennaio, 14 persone risultavano ricoverate, di cui 2 in terapia semi-intensiva. I dati ci indicano che è indispensabile continuare a prestare molta attenzione ai comportamenti individuali: dobbiamo essere consapevoli che siamo tutti protagonisti e responsabili del contenimento dei contagi. Sul fronte della scuola, in settimana ci siamo confrontati con i dirigenti scolastici e i referenti dei settori interessati per fare sinergia, con le forze dell'ordine e quelle del volontariato, per evitare gli assembramenti e garantire la ripresa regolare delle lezioni in presenza anche nelle scuole superiori. Fino al 15 gennaio resta in vigore l'ordinanza di chiusura delle aree gioco e le limitazioni all'attività dei distributori automatici di cibi e bevande, mentre è indispensabile anche nei bar, nei locali di ristorazione, nei negozi e in tutte le altre situazioni sociali, rispettare tutte le norme e le raccomandazioni di distanziamento e igiene che ormai ben conosciamo”.