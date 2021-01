Canale, 25 i vaccinati alla casa di riposo "Pasquale Toso"

Dopo quelle di Vezza, Govone e Guarene, oggi è toccato alla casa di riposo "Pasquale Toso" di Canale ricevere la prima dose di vaccini anti-Covid.

Da questa mattina gli infermieri dell’Asl Cn2, coadiuvati dalle infermiere e dal personale della casa di riposo canalese, hanno inoculato il vaccino Pfizer a 12 ospiti su un totale di 46 pazienti, oltre a 13 su 39 componenti del personale sanitario.



Anche in questo caso, un numero di ospiti e operatori che hanno ricevuto la vaccinazione che si presenta piuttosto basso. Un dato che almeno in parte si spiega col fatto che, come già visto per Govone, si tratta di una delle strutture del territorio che nei mesi scorsi erano state maggiormente colpite dal diffondersi dell’infezione.



Alla fine dello scorso aprile la casa di riposo canalese aveva registrato infatti 18 decessi su un totale di 58 ospiti, oltre a numerosi altri contagiati sia tra i pazienti che tra gli operatori (10 su 48).

Soggetti questi ultimi per i quali – come già rilevato da queste pagine – le indicazioni di Ministero e Regione non prevedono la vaccinazione, perlomeno in questa fase. Oltre a questi, vi è poi un’altrettanto nutrita quota di anziani con deficit cognitivi, per i quali la struttura sta procedendo con la richiesta di autorizzazione al consenso da parte dei familiari (leggi qui).



"Mi auguro che si possa procedere in fretta alla vaccinazione di quanti in questa prima giornata non hanno potuto avere accesso al vaccino - spiega a proposito il direttore sanitario Lara Coscia –. Il nostro interesse è tutelare al massimo tutti i nostri ospiti, ovviamente agendo nel rispetto della legge".