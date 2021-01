Cavallermaggiore, Sannazzaro: “Seconda ondata contenuta, ma tensione sociale alta” (VIDEO)

Una seconda ondata che ha colpito meno duramente la città di Cavallermaggiore, ma salita al di sopra dei 60 contagi da Covid-19. Numeri che rispetto alle città vicine effettivamente restano bassi.

“La prima ondata è stata faticosa - ammette il sindaco Davide Sannazzaro - la seconda molto meno. Ad oggi siamo al di sotto dei 15 casi positivi e non siamo mai saliti oltre i 60. Se ci basiamo puramente sui numeri la situazione è migliore, la città si è comportata bene”.

Il primo cittadino non nasconde comunque preoccupazione per la situazione attuale. “Sento un’alta tensione sociale, la gente comincia a essere stanca di non poter uscire, incontrarsi e organizzare iniziative. Per i commercianti in particolare è stato ed è un periodo tosto. A loro l’invito a tenere duro”.