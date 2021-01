Cuneo: inizio anno faticoso per San Rocco Castagnaretta, tra furti e sgombero della neve

La frazione sud del Comune di Cuneo ha registrato una recrudescenza di tentativi di furti molti dei quali sono andati a buon fine, l’ultimo dei quali il 7 gennaio in via Auriate ma anche in via Mellana, in zona Crocetta e via Mistral. Il fatto grave è che il tentativo di furto nel pieno centro della frazione, poi sventato dalla persona che era in casa alle ore 18, ha registrato il taglio delle tapparelle, da cui in genere ci si sente protetti. Alcuni vergognosi furti, sfruttando il momento di dolore delle famiglie, sono accaduti durante i funerali (che a novembre hanno toccato il record dal 1974) o i rosari.