Dopo le operazioni di disgaggio valanghe, riaperto stamattina il colle della Maddalena

Riaperto dalle 12 di oggi 8 gennaio, a tutte le categorie di veicoli, il colle della Maddalena da Argentera al Confine di Stato.

Ieri mattina i tecnici della Commissione valanghe della Valle Stura hanno effettuato il giro di perlustrazione in elicottero per individuare i punti di maggior accumulo di neve, per effettuare poi il disgaggio valanghe e lo sgombero della strada e procedere così con la riapertura del colle, chiuso dallo scorso 1° gennaio.

Per il disgaggio, ormai da diversi anni, si utilizza un elicottero dotato di una speciale campana (DaisyBell) di proprietà della Comunità Montana Alpi del Mare. Tramite una serie di onde d’urto e di esplosioni, utilizzando dei gas particolari, vengono distaccati gli ammassi di neve ritenuti a rischio che, una volta caduti, vengono rimossi.

Le operazioni sono state completate questa mattina e il valico internazionale è stato quindi riaperto.