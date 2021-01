Ferrero, utili dimezzati (a 464 milioni) e nessun dividendo per la famiglia

Anche il colosso della Nutella paga dazio all’anno della pandemia e alla contrazione di produzione e consumi registrata in tutte le economie più avanzate.



E’ quanto fanno presupporre i dati del lancio col quale l'agenzia di stampa Radiocor-Il Sole 24 Ore anticipa i risultati del bilancio consolidato 2019-2020 di Ferrero International, che l’assemblea dei soci ha approvato lo scorso 9 dicembre.



La holding lussemburghese, cui fanno capo le molteplici attività della multinazionale albese, ha chiuso i conti del suo esercizio civilistico (al 31 agosto scorso) con un risultato netto ancora decisamente importante, ma praticamente dimezzato rispetto al precedente esercizio: 464,3 milioni di euro contro i 928,5 milioni del precedente .



Alla base del calo una diminuzione nei dividendi da controllate o altre partecipazioni (passati da 1,1 miliardi a 830 milioni), mentre le svalutazioni sono salite da 57,7 a 248 milioni, riferibili "agli investimenti in Ferrero Argentina, Eurobase International Nv, Ferholding Uk e Ferrero de Mexico".



Ancora secondo l’agenzia Radiocor, i soci della capogruppo (come è noto la società non è quotata e il suo intero azionariato è riconducibile alla famiglia industriale albese) hanno deciso di destinare l'intero utile alle riserve distribuibili, mentre nel 2019 la società aveva loro elargito dividendi per 642 milioni di euro.



A fine esercizio 2020 le riserve della società ammontavano complessivamente a 1,03 miliardi, dai 750 milioni di dodici mesi prima. Gli utili a nuovo erano invece pari a 509 milioni, mentre gli asset totali erano saliti a 8,6 miliardi (da 8,18), con asset finanziari per 8 miliardi (da 7,8). Il valore contabile netto delle controllate sarebbe stato invece pari a 4,7 miliardi di euro.