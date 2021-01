Fossano: la passerella ferroviaria di via Torino vede la luce in fondo al tunnel

Una notizia che la città di Fossano aspettava da tempo quella che annuncia la ripresa dell’iter per la realizzazione della passerella ferroviaria di via Torino, a comunicarlo è il primo cittadino Dario Tallone in una nota Facebook.



Da anni ormai la struttura era posizionata a lato del ponte in attesa di un “via libera” da parte di RFI che pareva non arrivare più. Le ferrovie avevano chiesto l’attuazione di lavori di adeguamento e oggi, la notizia della ripresa dei lavori, riaccende le speranze di chi tutti i giorni attraversa, non di certo in maniera sicura, il ponte.



Il posizionamento della passerella permetterà dunque di completare tutta la ciclabile di via Torino la quale inizia nel centro storico di Fossano e arriva fino a Genola, passando per l’area industriale. Un passo in avanti verso un’autorizzazione al posizionamento che sembrerebbe sempre più prossima.